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لبنان

فيديو ينشره "حزب الله".. شاهدوا كيف قصف قاعدة "ميرون" الإسرائيليّة

Lebanon 24
06-01-2024 | 12:53
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نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مشاهد توثق عملية إستهداف المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، اليوم السبت.
 
وأظهر الفيديو لقطات توثق المكان الجغرافي للقاعدة كما أظهر لحظة إطلاق الصواريخ باتجاهها مع تحديد النقاط التي جرى استهدافها فيها.
 
إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أن "حزب الله هاجم هدفاً إستراتيجياً عند الحدود بين لبنان وإسرائيل صباح اليوم بواسطة الصواريخ"، وذلك في إشارة إلى قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية.
بدورها، قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إنّ إستهداف القاعدة الإسرائيلية من قِبل "حزب الله" كان دقيقاً. 
من جهتها، تحدّث وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن وجود حالة إستنفار عالية عند الحدود مع لبنان خوفاً من ردّ جديد من "حزب الله". 
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه على "إسرائيل الاعتراف صراحةً بأنّ حزب الله حقّق إنجازاً، من خلال تهجير سكان الشمال من مستوطناتهم".
بدوره، رأى موقع "معاريف" الإسرائيلي، أنّ احتمالات التصعيد مع حزب الله "تزداد إذا لم يتمّ التوصّل إلى حلٍ سياسي". 
وقال الموقع إنّ "المعضلة الآن، هي أنّ حزب الله أكّد أنّ الردّ كان أوّلياً، وهذا الرد يتجاوز ظاهرياً حدود القطاع، التي تمّ تشكيلها على طول الحدود الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".
وعقب الردّ، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "حزب الله قدّم عرضاً ترويجياً، متعدّد الجوانب، لما سيحدث إذا اتسع التهديد".
 
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