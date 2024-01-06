بالصور.. قائد الجيش يودع والدته الراحلة بمأتمٍ مهيب

بتاريخ ٦ / ١ /٢٠٢٤، ترأس النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر ممثلًا غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الصلاة الجنائزية عن نفس السيدة هدى إبراهيم مخلوطه والدة العماد جوزاف عون قائد الجيش، يعاونه راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله،https://t.co/2Ni5ixYl6w
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 6, 2024
بتاريخ ٦ / ١ /٢٠٢٤، ترأس النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر ممثلًا غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الصلاة الجنائزية عن نفس السيدة هدى إبراهيم مخلوطه والدة العماد جوزاف عون قائد الجيش، يعاونه راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله،https://t.co/2Ni5ixYl6w