بالصور.. قائد الجيش يودع والدته الراحلة بمأتمٍ مهيب

بتاريخ 6 / 1 /2024، ترأس النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر ممثلًا غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الصلاة الجنائزية عن نفس السيدة هدى إبراهيم مخلوطه والدة العماد جوزاف عون قائد الجيش، يعاونه راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله، وراعي الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، والرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي جوزف بو رعد، ولفيف من الكهنة.

حضر الدفن النائب ميشال موسى ممثلًا دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الاتصالات جوني القرم ممثلًا دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على رأس وفد ممثلًا دولة رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الدين الحريري، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني على رأس وفد ممثلًا حزب القوات اللبنانية، والنائب سليم الصايغ على رأس وفد ممثلًا حزب الكتائب، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري على رأس وفد، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا على رأس وفد، والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري على رأس وفد، إضافة إلى عدد من الوزراء والنواب والسفراء والفاعليات.

بعدها نُقل الجثمان إلى كنيسة السيدة في العيشية حيث ترأس المطران عبد الله رتبة وضع البخور عن نفس الفقيدة يعاونه كاهن الرعية، ثم ووريَت الثرى في مدافن البلدة.

يستمر تقبّل التعازي بتاريخَي 7 و 8 / 1 /2024 ابتداءً من الساعة 10.00 صباحاً ولغاية الساعة الـ18.00 مساءً في صالون كنيسة سانت تريز - الفياضية.