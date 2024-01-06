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لبنان

تطورات ميدانية عاجلة من الجنوب.. قصفٌ يطال عيناتا والأجواء متوترّة!

Lebanon 24
06-01-2024 | 13:09
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تسيطرُ حالة من التوتر على قرى وبلدات جنوب لبنان الحدوديّة، حيث كثف العدو الإسرائيليّ من غاراته الجوية مُستهدفاً عدداً من المناطق هناك.
 
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وخلال ساعات المساء الأولى، استهدفت القوات الإسرائيلية بلدة عيتا الشعب، كما تم قصف أيضاً أطراف بلدات حولا، الحمامص، وطى الخيام، وبني حيان.
 
وفي عيناتا، شنّت الطائرات الإسرائيلية عدواناً جوياً استهدفت مبنى على مقربة من خزان المياه التابع للبلدة.
 
وتزامناً مع القصف المستمر، عمد جيش العدو إلى تمشيط محيط موقع العاصي الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما بادر إلى إلقاء القنابل المضيئة مقابل بلدة ميس الجبل. 
 
 
 
 
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