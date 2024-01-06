Advertisement

لبنان

عملية تطالُ طائرة إسرائيلية فوق لبنان.. هكذا تم قصفها!

Lebanon 24
06-01-2024 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1149464-638401693699895860.jpg
Doc-P-1149464-638401693699895860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنّه تمّ إطلاق صاروخ أرض - جو من لبنان باتجاه طائرة من دون طيار تابعة للقوّات الإسرائيليّة.

Advertisement
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الطائرة لم تتضرر جراء إستهدافها وواصلت مهمتها، مشيرة إلى أنَّ "الصاروخ لم يعبر الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:58 | 2024-01-06
23:05 | 2024-01-06
23:04 | 2024-01-06
23:09 | 2024-01-06
23:12 | 2024-01-06
23:09 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24