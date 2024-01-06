عملية تطالُ طائرة إسرائيلية فوق لبنان.. هكذا تم قصفها!

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنّه تمّ إطلاق صاروخ أرض - جو من لبنان باتجاه طائرة من دون طيار تابعة للقوّات الإسرائيليّة.



Advertisement بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الطائرة لم تتضرر جراء إستهدافها وواصلت مهمتها، مشيرة إلى أنَّ "الصاروخ لم يعبر الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية". بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الطائرة لم تتضرر جراء إستهدافها وواصلت مهمتها، مشيرة إلى أنَّ "الصاروخ لم يعبر الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية".