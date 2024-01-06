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لبنان

هاجم "عين الدولة".. إقرأوا آخر ما قيل عن "حزب الله" في إسرائيل!

Lebanon 24
06-01-2024 | 14:04
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علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على الفيديو الذي نشرهُ "حزب الله"، مساء اليوم السبت، موثقاً من خلاله إستهداف قاعدة ميرون الجوية العسكريّة الإسرائيليّة.

وقالت التقارير الإسرائيلية إنّ المقطع المُصوّر أظهر أنّ الحزب وجّه ضربات دقيقة للغاية للقاعدة الجوية، وأضافت: "على ما يبدو، فقد استعمل حزب الله عدة أسلحة بينها صواريخ وطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدروع على بعد أكثر من 8 كم".

وأضافت: "حزب الله هاجم عين الدولة، أي قاعدة ميرون.. أليس هذا تجاوزاً للخطوط الحمراء؟".
 
بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ الفيديو الذي نشرهُ الحزب يُظهر أن 2 من القباب الموجودة في قاعدة ميرون، تعرّضت لإصابة دقيقة ولحقت بها أضرار بالغة.

من ناحيته، قال القائد السابق للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي آشر بن لولو: "لقد هاجم حزب الله موقعاً استراتيجياً من الدرجة الأولى في الشمال.. حدثٌ استثنائي للغاية.. إسرائيل تتركُ نتائج الهجوم في ميرون غامضة، وليست هذه هي الطريقة التي يتم بها بناء الردع".
 
 
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