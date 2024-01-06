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لبنان

من مدينة صور.. "حزب الله" نعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
06-01-2024 | 14:14
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أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم السبت، إستشهاد المُجاهد حسن عبد جعفر (ذو الفقار) إثر المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
 
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ولفت الحزب إلى أنَّ الشهيد جعفر ينتمي إلى بلدة صور، وهو من سكان بلدة برج الشمالي الجنوبيّة. 
 

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