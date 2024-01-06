هذه هي ورقة "حزب الله" الإستراتيجية.. كاتبٌ إسرائيلي يتحدّث عنها!

اعتبرَ الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة نداف إيال إن "حزب الله" في لبنان "غير مردوع"، مغرباً عن إستغرابه إزاء التصريحات التي تقول عكس ذلك، وقال: "من اكتشف اليوم أن حزب الله غير مردوع، أحسدهُ على هذا التفكير خلال الشهرين الماضيين.. من يبدأ معركة في الثامن من تشرين الأول الماضي ليس مردوعاً وما حصل اليوم من قصفٍ لقاعدة ميرون الجوية هو إستكمال لهذا النهج".

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وفي مقالٍ له عبر الصحيفة الإسرائيلية، قال إيال إن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست جاهزة لحربٍ مُحتملة مع حزب الله"، مشيراً إلى أنّ "الورقة الإستراتيجية الأقوى لدى أمين عام حزب الله حسن نصرالله هي عشرات آلاف الصواريخ الموجودة بحوزته".