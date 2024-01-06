نشرت قناة "الميادين" تقريراً كشفت فيه تفاصيل عن إستهداف "حزب الله"، اليوم السبت، قاعدة "ميرون" العسكرية الجوية الإسرائيلية بـ62 صاروخاً.

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وأشار التقرير إلى أنّ الحزب تعمّد إستهداف تلك القاعدة نهاراً، موضحاً أن العملية جرت في ذروة "إطباق استخباري وتحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان، وذلك في إشارة إلى قدرة المقاومة على تجاوز كل وسائل الرصد الإسرائيلية".



وبشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة، أوضح التقرير أنَّ "الاستهداف تمّ باستخدام مشترك لسلاح المدفعية وسلاح الصواريخ الموجهة"، لافتاً إلى أن "المقاومة استخدمت منظومة الصواريخ الموجهة ذات المدى الواسع، والإصابات الدقيقة والمدمرة والتي كشفت عنها سابقاً".



وذكر تقرير "الميادين" أن عملية الرد الأولي على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، في قصف على الضاحية جنوبي العاصمة بيروت، محدّدَة من قِبل الميدان في المقاومة، منذ لحظة إعلان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قرار الرّد.