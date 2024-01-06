ميقاتي يحذر من تصعيد سيقود المنطقة الى تفجير شامل.. ولقاء لافت لبوريل مع "حزب الله"

شكلت زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل للبنان مناسبة لتحريك الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان.

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وجال بوريل أمس على المسؤولين اللبنانيين واختتم جولته بلقاء وفد من "حزب الله " برئاسة النائب محمد رعد.



ووفق معلومات "لبنان24"، فانّ "النقاش تمحور حول ضرورة منع تصعيد الوضع في الجنوب، وقد تلقى بوريل إجابة واضحة بأنّه على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وأن الحزب لن يتردّد أبداً في حماية لبنان والدفاع عنه في حال شنّت إسرائيل حرباً ضده".



وصرّح المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي بأنّ "بوريل نقل رسالة قلق أوروبي بشأن التطورات في لبنان".



وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله بوريل "أننا طلاب سلام لا دعاة حرب ونتطلع الى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة الى تفجير شامل".



وشدد على "التزام لبنان تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".



بعدها التقى بوريل رئيس مجلس النواب نبيه بري، معرباً عن "قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسعها باتجاه لبنان، ومعرباً عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي مشدداً على وجوب أن تكون الأولوية هي لوقف الحرب على قطاع غزة لان ذلك هو المدخل لعودة الهدوء الى لبنان وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701.



بدوره، جدد رئيس المجلس التأكيد على التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701، مؤكداً أن المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وانسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل.

وعلى المستوى السياسي الداخلي شدد الرئيس بري على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل، كاشفاً أنه على استعداد دائم للتعاون مع جهود اللجنة الخماسية لإنجاز هذا الاستحقاق.

وكان القائد العام لليونيفيل الفريق أرولدو لازارو التقى بوريل وناقشا الوضع الحالي على طول الخط الأزرق وأهمية منع المزيد من التصعيد.



وقال بوريل من وزارة الخارجية عقب لقائه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب "يمكن تجنّب الحرب ويجب أن نتجنّبها"، لافتاً إلى أنه يمكن للديبلوماسية أن تسود من أجل العثور على حلّ".

وشدد على أن "من الضروري تجنّب التصعيد في الشرق الأوسط وتجنّب جرّ لبنان إلى الحرب، فهذا آخر ما يحتاجه".

وأضاف: "لبنان في خطّ المواجهة في الصراع الحالي ولبنان الذي يتمتع باستقرار قادر على الحفاظ على مصالحه واستقلاله والمساهمة بالتالي في الاستقرار الإقليمي"، مشيراً الى أن "يجب تنفيذ القرار 1701".

وشدد بوريل على أن "الأولوية هي تجنب التصعيد الإقليمي ودفع الجهود الديبلوماسية لخلق الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة".