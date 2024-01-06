إجتماع للجنة الخماسية في باريس يسبق عودة لودريان

كتب جوني منيّر في "الجمهورية":

من المنطقي أن تكون ايران تريد اقتناص الحد الأقصى من المكاسب الاقليمية بدءا من بسط نفوذها على البحر الأحمر ، لكن الجواب الأميركي جاء سلبيا.

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وأغلب الظن أن واشنطن تدرك وجود نقاط ضعف عدة داخل ايران بدءا من الاقتصاد الصعب الى تململ شريحة الشباب من عدم وجود إطار تجديدي وهو ما ظهر خلال الاحتجاجات الشعبية، ووصولا الى حماية استمرارية النظام القائم.



ومن هذه الزاوية يمكن تفسير الرسالة الدموية التي جرى توجيهها في ايران بالقرب من مرقد قاسم سليماني وفي الذكرى الرابعة لاغتيال من كان يتولى مسؤولية تركيز النفوذ الاقليمي لايران.



ومن هذه الزاوية ايضا يمكن قراءة اغتيال المسؤول البارز في الحرس الثوري الايراني والذي يتولى حصرا ملف التواصل مع سوريا.



ومن الزاوية نفسها أيضا يمكن قراءة إغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في رسالة متعددة العناوين.

التأكيد ايران لن تسلم بسهولة. أغلب الظن أنها ستبرز "مخالبها" ولو تحت سقف محدد ، إن في البحر الأحمر رغم الوساطة الناشطة التي تتولاها سلطنة عمان ، أو في سوريا رغم الصمت الروسي والذي هو أقرب الى الموافقة على ما يحصل، أو في الضفة الغربية حيث تبقى الساحة المثالية لتوجيه ضربة الانتقام لاغتيال العاروري وهو الذي كان يتولى مسؤوليتها. وأيضا في لبنان حيث الحرب الصغيرة الدائرة في الجنوب مرشحة لحماوة أكبر ولو تحت السقف المحدد. أضف الى ذلك أن المطروح ترتيب تفاهمات سياسية جديدة تحت عنوان تنفيذ القرار 1701 وتثبيت الحدود اللبنانية الجنوبية.



هذا اضافة الى الأزمات الداخلية الصعبة وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي.



الاعتقاد السائد بأن اغتيال العاروري يؤشر لبدء مرحلة جديدة من الاغتيالات. إلا أن الحسابات لا تقف هنا فقط، بل ثمة اسئلة ملحة وتتعلق باليوم التالي تحديدا. منها مثلا ما يتعلق بصورة المخيمات الفلسطينية في لبنان مستقبلا. كذلك عن تداعيات تحول حركة حماس الى تنظيم سري غير مرئي في حال نجحت اسرائيل في القضاء على تركيبتها العسكرية. والأهم مستقبل الساحة السنية في لبنان والتي تعاني أساسا من فراغ على مستوى القيادة، وكيفية تفاعلها مستقبلا مع هذه التأثيرات. وبالتالي فان هذه الملفات اضافة الى الملفات الأخرى المعروفة لا بد أن تكون موضوعة على الطاولة خلال البحث بمستقبل الأزمة اللبنانية.

لكن ووفق ما رشح من معلومات فان الاتصالات الدائرة بين الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني تبحث إمكانية عقد اجتماع لها في بحر الشهر الحالي في باريس لترتيب برنامج التحرك والذي سيحمله معه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان خلال جولته المقبلة، كما الموفد القطري.