رسالة إسرائيليّة عاجلة تخصّ لبنان.. ماذا تبلغ الوسيط الأميركيّ؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ تل أبيب نقلت رسالة إلى المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ آموس هوكشتاين خلال زيارته لإسرائيل في الأيام الأخيرة، مفادها أن إسرائيل مهتمة بنجاح خطوته الدبلوماسية الخاصة بوقف التوتر مع لبنان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة حملت أيضاً تحذيراً مضمونه أنهُ في حال فشلت المساعي، فسوف تضطر إسرائيل للتحرك باتجاه لبنان، والقيام بعملٍ عسكري لإزالة "حزب الله".

واعتبرت تل أبيب في رسالتها أنهُ من دون إنهاء "حزب الله"، فإنّ سُكان المستوطنات الشمالية سيرفضون العودة إلى منازلهم.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإنّ الجانب الإسرائيليّ غير مُتفائل بنتيجة الحراك الديبلوماسي وسط محاولاتٍ للإحاطة به ومتابعته حتى النهاية.



