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لبنان

بين قائد الجيش وهذه الشخصية.. العلاقة تحسّنت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2024 | 01:45
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تتحسّن العلاقة تدريجياً بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون بعد الزيارة التي قام بها عون لسليم عقب التمديد له.
 
مصدر مقرّب ووسيط لفت الى أن الطرفين أدركا أنهما ملزمان ومحكومان بالتعاون الدائم طالما أنهما في سدة المسؤولية، وذلك لما فيه خير المؤسسة العسكرية التي ينتميان إليها.
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أضاف أن عدداً من العمداء من ذوي الأقدمية يسعيان دائماً إلى تحسين العلاقة بين القائد والوزير، ويمنعان أياً كان من الإصطياد في الماء العكر.
 
وشدد على أنّ مشاركة وزير الدفاع في مناسبة تشييع والدة القائد تأكيد إضافي على مدى تحسّن هذه العلاقة.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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