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لبنان

موقفٌ لـ"التيار" قريباً.. والأجنحة تتصارع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2024 | 02:15
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في ظل التساؤلات عن سبب عدم إصدار "التيار الوطني الحر" أيّ بيان مرتبط بالقصف الاسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت، أكدت مصادر مطلعة أن الموقف لم يحسم بسبب عدم حصول أي اجتماع للمكتب السياسي بعد.
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وأكدت المصادر أنّ بداية الأسبوع المقبل سيصدر موقف واضح بعد اجتماع المكتب السياسي، وقد يطال الموقف قصف الضاحية والتطورات العسكرية المتسارعة في جنوب لبنان في الأيام الماضية.

وترى المصادر أن الخلافات داخل "التيار" هي التي تحدّ من قدرته على المناورة الاعلامية والسياسية، إذ تسيطر الآراء المتباينة على القيادة العونية بسبب موقف كل جناح من "حزب الله" وسلوكه الحالي في الجنوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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