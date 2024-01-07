Advertisement

لبنان

كيف تصل هذه الدولارات إلى المواطنين؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-01-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1149569-638402134810010188.jpg
Doc-P-1149569-638402134810010188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشكو العديد من المواطنين من حصولهم على دولارات من الـ"ATM" إمّا ممزّقة، أو عليها لاصق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدولارات يرفض التجّار وأصحاب المحلات والصرافون التداول بها، أو أخذها من المواطنين.
Advertisement
أمّا المصارف، فهي تقبلها، وتقوم باستبدالها، لدى طلب المواطنين ذلك، ليُعاد وضعها في خدمة الزبائن، عبر الـ"ATM".
 
كذلك، تبيّن في السوق وجود دولاراتٍ تمّ "كبسها" في وقتٍ سابقٍ بواسطة "الكبيسة" التي تستخدم بالورق، الأمر الذي أدى إلى تلف أجزاءٍ منها.

الخطوة هذه أثارت استغراب صرّافين في السّوق الموازية الذين قالوا إنهم يرفضون مثل هذه الدولارات خصوصاً أنها تساهم في إحداث ثغراتٍ ضمن الورقة النقدية.
 
توسيع أنشطة
 
ووسط المشهدية المذكورة، لوحظَ أيضاً أن مؤسسات ناشطة في سوق الدولار، عمدت إلى توسيع أنشطتها وفروعها خلال الآونة الأخيرة.

ولفتت المصادر إلى أنَّ هناك شركات فاعلة في مجال "الصيرفة"، بدأت نشاطها في مناطق تعدُّ سوقاً ناشطاً على صعيد الدولار، فيما تبين أيضاً أن تلك المؤسسات تستخدم تقنيات جديدة لإظهار متابعتها لحركة السوق خصوصاً أمام الزبائن. 

"توسُّع" تلك المؤسسات يأتي في ظل تراجعٍ كبير بأرباح الصرافين لاسيما بعد "الدولرة" التي شهدتها الأسواق، وقالت: "إقبالُ المواطنين على سوق الصرافة يتراجع، فما الهدف من توسيع الشركات أنشطتها؟ هل من أدوارٍ جديدة سيشهدها السوق؟".

وختمت: "كلها تساؤلات مشروعة لاسيما أن سوق الدولار مهم جداً ويمكن أن يشهد تغيّرات جديدة وجذرية في المدى المنظور".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2024-01-07
11:59 | 2024-01-07
11:55 | 2024-01-07
11:41 | 2024-01-07
11:37 | 2024-01-07
11:27 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24