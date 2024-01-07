أزمة "النافعة" لم تنتهِ.. مواطنون يشكون: دفاتر السوق قديمة

ينتظر الكثير من المواطنين تجديد دفاتر السوق، ومنهم لا يزال يحمل دفتراً منتهي الصلاحيّة منذ أكثر من سنّة، أو الدفتر الأصفر القديم، بسبب الأزمات التي ضربت هيئة إدارة السير، بعد فضيحة الرشاوى، وإقفالها لمدة طويلة.

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ويتخوّف هؤلاء من تعرّضهم لحادث سير، ما سيُحمّلهم كامل مسؤوليته، ودفع كافة التكاليف.

وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر متابعة لعمل هيئة إدارة السّير لـ"لبنان24" أنَّه حتى الآن لا إمكانية لإصدار "دفاتر" سوق جديدة ولا حتى دفاتر سيارات من دوائر النَّافعة.

وأشارت المصادر إلى أنَّه لا بطاقات ممغنطة حالياً لطباعة الدفاتر المطلوبة، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر أدى إلى إرتباكٍ لدى طرفين: الأول ويتمثّل بأصحاب السّيارات الجديدة التي تمّ تسجيلها مؤخراً من دون إمكانية الحصول على دفترٍ جديد لمركبتهم، في حين أن الطرف الثاني هم الأشخاص الذين ينوون الحصول على دفتر سوق جديد كي تكون قيادتهم قانونيّة.

وذكرت المصادر أنَّ أزمة "الدفاتر" قد تؤدّي إلى إشكالات لا تُحمد عقباها، لاسيما أنّ الكثير من سائقي السيارات ليست لديهم دفاتر سوق خاصة وبالتالي فإن وضعهم غير قانونيّ.