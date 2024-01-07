Advertisement

لبنان

قصفٌ صباحيّ.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟

Lebanon 24
07-01-2024 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1149584-638402172598616545.jpg
Doc-P-1149584-638402172598616545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجدّدت الإعتداءات الإسرائيلية على عددٍ من قرى وبلدات جنوب لبنان، إذ قصف جيش العدو بالمدفعية، صباح اليوم الأحد، أطراف بلدات بليدا، يارون وعيترون.
 
ويأتي هذا القصف إثر هدوء حذر خيّم على القرى والبلدات الحدودية وذلك بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق لبنانية في عمق جغرافي متقدم بعيد عن الحدود، لاسيما في في كوثرية السياد الكائنة في قضاء الزهراني.
Advertisement
 
وأمس، نفذ "حزب الله" 7 عمليات استهدفت عدداً من المواقع الإسرائيلية، أبرزها قاعدة ميرون الجوية العسكرية.
 
ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب قائمة بالإستهدافات التي قام بها الحزب يوم السبت، وهي:
 
1- الساعة 7:50، استهداف قاعدة ميرون على أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة (الجرمق) بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة وإيقاع إصابات مباشرة ومؤكّدة كردٍّ أوّليٍّ على جريمة اغتيال القياديّ في حركة "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
 
2-  الساعة 9:40، استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
 
3- الساعة 9:55، استهداف تجمّع لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
 
4- الساعة 15:40، استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
 
5- الساعة 16:40، استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
 
6- الساعة 17:05، استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات بين قتيل وجريح.
 
7- الساعة 17:15، استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2024-01-07
11:59 | 2024-01-07
11:55 | 2024-01-07
11:41 | 2024-01-07
11:37 | 2024-01-07
11:27 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24