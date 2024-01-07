قصفٌ صباحيّ.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟

تجدّدت الإعتداءات الإسرائيلية على عددٍ من قرى وبلدات جنوب لبنان، إذ قصف جيش العدو بالمدفعية، صباح اليوم الأحد، أطراف بلدات بليدا، يارون وعيترون.

ويأتي هذا القصف إثر هدوء حذر خيّم على القرى والبلدات الحدودية وذلك بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق لبنانية في عمق جغرافي متقدم بعيد عن الحدود، لاسيما في في كوثرية السياد الكائنة في قضاء الزهراني.

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وأمس، نفذ "حزب الله" 7 عمليات استهدفت عدداً من المواقع الإسرائيلية، أبرزها قاعدة ميرون الجوية العسكرية.

ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب قائمة بالإستهدافات التي قام بها الحزب يوم السبت، وهي:

1- الساعة 7:50، استهداف قاعدة ميرون على أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة (الجرمق) بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة وإيقاع إصابات مباشرة ومؤكّدة كردٍّ أوّليٍّ على جريمة اغتيال القياديّ في حركة "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

2- الساعة 9:40، استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 9:55، استهداف تجمّع لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:40، استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:40، استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:05، استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات بين قتيل وجريح.

7- الساعة 17:15، استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.