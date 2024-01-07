إعلان سرّ جديد عن نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفهُ!

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وضع منذ بدء الحرب عند جبهة جنوب لبنان هدفاً أساسياً وهو "إعماء المنظومات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية".

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وقال محلل الشؤون العسكرية في القناة "14" الإسرائيلية، نوعام أمير إنّ "قدرات حزب الله يجب أن تقلقنا كثيراً، ولا سيما بعد عملية أمس"، في إشارة إلى إستهداف الحزب قاعدة ميرون الجوية العسكرية بواسطة 62 صاروخاً إنتقاماً لعملية إغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري.



وأشار أمير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يُخفي مسألة مدى الضرر الذي أصاب المنظومة الاستخبارية في قاعدة سلاح الجو في ميرون، يوم أمس.



وعن سبب إخفاء تل أبيب ما حلّ بالقاعدة بعد استهدافها، شدد أمير على أنّ "الجيش الإسرائيلي، لا يريد تزويد نصرالله بأيّ توضيحاتٍ بشأن نتائج الهجوم". وقال محلل الشؤون العسكرية في القناة "14" الإسرائيلية، نوعام أمير إنّ "قدرات حزب الله يجب أن تقلقنا كثيراً، ولا سيما بعد عملية أمس"، في إشارة إلى إستهداف الحزب قاعدة ميرون الجوية العسكرية بواسطة 62 صاروخاً إنتقاماً لعملية إغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري.وأشار أمير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يُخفي مسألة مدى الضرر الذي أصاب المنظومة الاستخبارية في قاعدة سلاح الجو في ميرون، يوم أمس.وعن سبب إخفاء تل أبيب ما حلّ بالقاعدة بعد استهدافها، شدد أمير على أنّ "الجيش الإسرائيلي، لا يريد تزويد نصرالله بأيّ توضيحاتٍ بشأن نتائج الهجوم".

كذلك، علّقت تقارير إسرائيلية أخرى على عملية الحزب ضد القاعدة، معتبرة أن "ما حصل مُقلق من ناحية كمّ المعلومات لدى حزب الله عن أماكن استراتيجية جداً".

وبحسب التقارير، فإنّ ما فعله الحزب ضد القاعدة الجوية يُعتبر تجاوزاً لنظام الدفاع الجوي، كما يُثير التساؤلات عما إذا كانت الصواريخ التي تم استخدامها في القصف دقيقة أم لا، في مقابل عدم وجود أي ردّ إسرائيلي ملموس.