Advertisement

لبنان

بوريل في اليرزة... هذا ما بحثه مع قائد الجيش

Lebanon 24
07-01-2024 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1149602-638402223064642748.jpg
Doc-P-1149602-638402223064642748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية Josep Borrell، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الهدنة العاجلة ضرورية".... بوريل يندد بعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة
lebanon 24
07/01/2024 19:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عند حاجز العيرونية.. الجيش يوقف مطلوباً بمذكرات عدّة
lebanon 24
07/01/2024 19:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أخلي سبيله حديثا من رومية.. مطلق النار في خلدة في قبضة الجيش
lebanon 24
07/01/2024 19:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "التيار الوطني" قدم التعازي الى قائد الجيش
lebanon 24
07/01/2024 19:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24

بوريل

اليرزة...

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2024-01-07
11:59 | 2024-01-07
11:55 | 2024-01-07
11:41 | 2024-01-07
11:37 | 2024-01-07
11:27 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24