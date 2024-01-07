بوريل في اليرزة... هذا ما بحثه مع قائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية Josep Borrell، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.

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