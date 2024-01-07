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لبنان
لكي لا تمتد الحرب... الراعي: علينا التقيّد بالـ"1701"
Lebanon 24
07-01-2024
|
04:17
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لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس الأحد في بكركي، الى ان "كلمة السلام لا تعني الاستسلام انما تنادي بقيم الحقيقة والمحبة. والكنيسة لا تتوقف عن الدعوة الى وقف الحروب والعمل على السلام وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية".
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وأضاف: "لبنان مصان بقوة قرار مجلس الأمن ويجب على الجميع التقيد به منعا لامتداد الحرب الى لبنان رغما عن ارادة اللبنانيين. علينا التقيّد بالـ ١٧٠١ لكي لا تمتد الحرب الى أرضنا".
وتابع الراعي: "السلام هو ثمرة العدالة فكيف يمكن الكلام عن السلام الداخلي في لبنان وقد رأينا مشروع الموازنة ظالما بحق الشعب اللبناني، ونسأل هل يجوز تحميل المواطنين في مشروع الموازنة اكثر مما تحملو من كلفة الإنهيارات المالية والإقتصادية من خلال زيادات ضريبية ورسوم عشوائية".
وأردف: "كيف يتعامي واضعو مشروع عن التهرب الضريبي والجمركي، لذا نطالب النواب بالتعاون مع لجنة المال والموازنة من اجل تعديل مشروع الموازنة الظالم كما يبدو وهذا واجب وطني على النواب".
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