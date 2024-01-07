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لبنان

عملية "قسطلة" نوعية داخل مستشفى في لبنان.. نائب يكشف

Lebanon 24
07-01-2024 | 04:29
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كشف النائب بلال عبدالله عن عملية قسطلة نوعية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

وكتب عبدالله خلال منشور عبر حسابه على اكس:"عملية قسطلة نوعية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي مع تركيب صمام دون جراحة، تثبت ان مستشفياتنا الحكومية والاطباء والعاملين فيها تستطيع ان تكون رافدا مهما لكل نظامنا الصحي، جنباً الى جنب مع المستشفيات الخاصة، من أجل الحفاظ على مستوى عال من العناية الصحية لاهلنا وبكلفة معقولة".
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