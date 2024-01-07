آخر معلومة عن تطورات الجنوب.. هذا ما استهدفه العدو الإسرائيلي

على حالها، لا تزال الجبهة الجنوبية تشهد مواجهات واشتباكات بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، وذلك بعد تصعيدٍ ليلي من قبل مدفعية الإحتلال، استهدفت من خلاله أطراف القرى الحدودية.

وفي تفاصيل اليوم، الأحد، قام الطيران الحربي بشن 4 غارات على منطقة اللبونة - الناقورة، تبعها شنّ غارات على منطقة وادي حسن الواقعة ما بين طيرحرفا ومجدل زون. مترافقا مع تحليق للطيران المعادي في اجواء القطاع الغربي وصولاً حتى اجواء صور وبلداتها.

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كما واستُهدفت طريق عام الخيام - تلة الحمامص بـ ٣ قذائف إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، استكمل العدو استهداف المدنيين، إذ أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرّض عمال صيانة من مؤسسة "كهرباء لبنان" كانوا رفقة الجيش واليونيفيل لاعتداء إسرائيلي في حولا حال دونَ تمكنهم من صيانة كابلات كهربائية كانت تضررت بفعل غارات نفذها جيش العدو في وقتٍ سابق.