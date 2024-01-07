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لبنان

فضيحة داخل إسرائيل بسبب "حزب الله".. ما نقلتهُ وثيقة "غير عادي"!

Lebanon 24
07-01-2024 | 04:46
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ملخصاً لوثيقة كتبها عدد من المقاتلين الإسرائيليين من الاحتياط، خدموا في مراكز الخط الحدودي شمال فلسطين المحتلة مقابل "حزب الله".
وقال الجنود الإسرائيليون إن "هناك أشياء تافهة مفقودة في كل موقع عملياتي على الحدود، بطريقة تسمح لحزب الله بتحقيق السيطرة مجاناً تقريباً"، وأضافوا: "المجتمع الإسرائيلي يأمل أن يكون الجيش الإسرائيلي مستعداً بشكل جيد على الحدود الشمالية للبلاد لإحباط أي تهديد، لكنه ليس كذلك".
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وأكملت الوثيقة: "لقد تم الكشف عن فجوة كبيرة حقاً في ما يتعلق بالاستعداد للسيناريو الاستراتيجي المتمثل في محاولة حزب الله تحقيق خطة اكتساح مواقع الجيش الإسرائيلي في الحرب".
 
وختمت: "إنّ حزب الله يعرف المراكز الحدودية التابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان أفضل منا بكثير".
 
 
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