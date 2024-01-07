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لبنان

بعملية نوعية للمخابرات.. تحرير مخطوف في هذه المنطقة

Lebanon 24
07-01-2024 | 05:03
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داهمت مساء امس دورية من مخابرات الجيش تؤازرها دورية من الجيش منزل المدعو "م.ع" في محلة ضهر العين - الكورة دون العثور عليه، لاقدامه على خطف المواطن "ع.ع" في مدينة طرابلس.

وفجر اليوم تمكنت دورية من مخابرات الجيش بعد عملية رصد وتعقب وبإنجاز نوعي وبأقل من ٦ ساعات من تحرير المخطوف "ع.ع" في منطقة الكورة.
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فيما لا تزال عملية البحث عن الخاطف مستمرة تمهيداً لتوقيفه.
 
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