"القصف سيطالُ بيروت في هذه الحالة".. ماذا قال أحد المسؤولين الإسرائيليين؟

قال إيتان دافيدي، رئيس مستعمرة موشاف مارغليوت، اليوم الأحد، إنّه في حال قصف "حزب الله" مدينة حيفا أو تل أبيب، لأقدم الجيش الإسرائيلي على مهاجمة بيروت.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "104.5 أف أم" الإسرائيليّة، تحدّث دافيدي عن الأضرار الجسيمة التي ألحقها "حزب الله" بحظيرة كائنة في مستعمرته ومسؤولة عن إنتاج الغذاء لمنظمات كبيرة في إسرائيل، وأضاف: "لقد وعدنا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنهُ سيعيد لبنان إلى العصر الحجري.. ما حصل هو أن حزب الله هو الذي أعادنا إلى العصر الحجري".



وختم: "حزب الله لا يريد الحرب.. أنتم تعرفون لماذا لا يريد ذلك، لأنه وصل إلى السياج، وأجبر جميع سكان الشمال على ترك منازلهم، فلماذا سيخوض هذه المعركة؟".

(ترجمة لبنان24)