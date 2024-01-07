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لبنان

"القصف سيطالُ بيروت في هذه الحالة".. ماذا قال أحد المسؤولين الإسرائيليين؟

Lebanon 24
07-01-2024 | 05:09
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قال إيتان دافيدي، رئيس مستعمرة موشاف مارغليوت، اليوم الأحد، إنّه في حال قصف "حزب الله" مدينة حيفا أو تل أبيب، لأقدم الجيش الإسرائيلي على مهاجمة بيروت.
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "104.5 أف أم" الإسرائيليّة، تحدّث دافيدي عن الأضرار الجسيمة التي ألحقها "حزب الله" بحظيرة كائنة في مستعمرته ومسؤولة عن إنتاج الغذاء لمنظمات كبيرة في إسرائيل، وأضاف: "لقد وعدنا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنهُ سيعيد لبنان إلى العصر الحجري.. ما حصل هو أن حزب الله هو الذي أعادنا إلى العصر الحجري".

وختم: "حزب الله لا يريد الحرب.. أنتم تعرفون لماذا لا يريد ذلك، لأنه وصل إلى السياج، وأجبر جميع سكان الشمال على ترك منازلهم، فلماذا سيخوض هذه المعركة؟". 
 
(ترجمة لبنان24)

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