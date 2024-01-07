Advertisement

لبنان

أحد أخطر المطلوبين للقضاء.. من أوقفت قوى الأمن في بلدة ريّاق؟!

Lebanon 24
07-01-2024 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1149622-638402285344262154.jpg
Doc-P-1149622-638402285344262154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمُخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة ريّاق، المتواري عن الأنظار منذ فترة ويتنقّل بطريقة حذرة.
Advertisement

وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّته، وتوقيفه في البلدة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى: - ح. ع. (من مواليد عام 1984، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرتَيْ توقيف، الأولى بجرائم سرقة، أسلحة، تأليف عصابة، وتبييض أموال، والثانية بجرم محاولة قتل.

أودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2024-01-07
11:59 | 2024-01-07
11:55 | 2024-01-07
11:41 | 2024-01-07
11:37 | 2024-01-07
11:27 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24