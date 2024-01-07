أحد أخطر المطلوبين للقضاء.. من أوقفت قوى الأمن في بلدة ريّاق؟!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمُخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة ريّاق، المتواري عن الأنظار منذ فترة ويتنقّل بطريقة حذرة.وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّته، وتوقيفه في البلدة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى: - ح. ع. (من مواليد عام 1984، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرتَيْ توقيف، الأولى بجرائم سرقة، أسلحة، تأليف عصابة، وتبييض أموال، والثانية بجرم محاولة قتل.أودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.