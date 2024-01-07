غارات وهمية وبالونات حرارية في أجواء جنوب لبنان.. هذا ما يحصل الآن عند الحدود!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق في أجواء القرى الجنوبية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية على مستوى منخفض وينفذ غارات وهمية.وأشارت الى وقوع أضرار مادية في بعض المنازل والمحال التجارية في بلدة تبنين والجوار، جراء الغارة الوهمية التي نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية فوق مناطق قضاء بنت جبيل.كما أفيد بان الجيش الاسرائيلي يلقي بالونات حرارية في أكثر من منطقة.