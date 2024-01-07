عطية يكشف عن خسائر لبنان اليومية نتيجة الأحداث الدائرة في الجنوب

رأى عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية ان "الاختراق الأمني الكبير في الضاحية رسالة واضحة لحزب الله بأن اسرائيل مستعدة للدخول في عقر داره، ما يعني ان حزب الله مكشوف، وان التكنولوجيا الجديدة متطورة ودقيقة في إصابة أهدافها".

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وفي حديث عبر "صوت كل لبنان"، أشار عطية الى ان "إسرائيل جاهزة لتخطي الستاتيكو المرسوم تحقيقا لأهدافها ضد قادة حماس، من دون الدخول في حرب مع حزب الله لانها غير قادرة عليها" كاشفاً أن "خسائر لبنان اليومية نتيجة الاحداث الدائرة في الجنوب هي بحوالي العشرة ملايين دولار"، معتبراً أن "المقاومة تمثل سياسة الردع بوجه إسرائيل رغم الشهداء الذين سقطوا، الثمن كبير لكن المعنويات جيدة".



وعن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن القرار 1701، فاعتبر عطية انه "فتح بابا للتفاوض والمساعي الدولية شرط وقف الحرب على غزة، وهذه الشروط محقة مئة بالمئة"، داعيا الى "اجماع وطني حولها وتبنيها كما جرى في مسألة ترسيم الحدود البحرية".



ورأى أن "لبنان دولة هشة واستهداف غزة يعتبر استفزازا وتهديدا لها"، متوقعاً أن "يكون هناك رهان على ما بعد الحرب بغزة في الموضوع الرئاسي وفي إعادة انتظام العمل، خصوصا وان فريق الثنائي الشيعي لا يزال متمسكا بمرشحه سليمان فرنجية، فيما الفريق الثاني مستمر بالتقاطع ضده، والطرفان يراهنان على المزاج الدولي والتسوية بعد الحرب في القطاع".

وتابع في حديثه: "قائد الجيش خرج من المعادلة الرئاسية والا لكانوا انتخبوه رئيساً من دون التمديد، وإن المرحلة المقبلة تحتاج لشخص يجمع الاقتصاد والسياسة، وسليمان فرنجية لديه نوع من العدة ليتمكن من النجاح اذا ما وصل الى قصر بعبدا". وقال: "اذا بقي لدينا جبهتان فإن حظوظ فرنجية مرتفعة، اما اذا ذهبنا الى مرشح توافقي فللنائب نعمت افرام حظوظ كبيرة في ان يكون رئيسا".



ورأى انه "في حال توصل اموس هوكشتاين الى حلحلة مشكلة ترسيم الحدود البرية، فإن رئاسة الجمهورية لن تعود أولوية للأميركيين، فهم اخذوا حصة في موضوع قيادة الجيش والثنائي امل وحزب الله سهل ذلك، وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية خاضعة لاتفاق سعودي إيراني اكثر منه أميركي".

