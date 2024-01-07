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لبنان

القصف الاسرائيلي يطال جبانة هذه البلدة الجنوبية

Lebanon 24
07-01-2024 | 06:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرّض جبانة بلدة الطيري الجنوبية لأضرار جراء القصف الاسرئيلي.
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