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لبنان
القصف الاسرائيلي يطال جبانة هذه البلدة الجنوبية
Lebanon 24
07-01-2024
|
06:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرّض جبانة بلدة الطيري الجنوبية لأضرار جراء القصف الاسرئيلي.
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