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لبنان

شاهدوا الأضرار التي أحدثتها الغارات الوهمية فوق قرى الجنوب

Lebanon 24
07-01-2024 | 06:29
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نفّذ الطيران الاسرائيلي، اليوم، غارات وهمية فوق المناطق الجنوبية.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول أضرار في بلدة حاريص نتيجة الغارة الوهمية التي نفذها الطيران الحربي المعادي منذ بعض الوقت.


كما أشارت الى وقوع أضرار في بلدة الرمادية نتيجة الغارات الوهمية.
 
 
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