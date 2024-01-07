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لبنان

إطلاق نار عند الحدود مع سوريا وإصابة شخصين.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
07-01-2024 | 07:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول إطلاق نار من الجانب السوري من قبل القوات السورية في منطقة البقيعة الحدودية في وادي خالد العكارية.



وبحسب المصادر، أصيب شخصان لبنانيان من أبناء المنطقة.
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