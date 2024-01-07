إطلاق نار عند الحدود مع سوريا وإصابة شخصين.. ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول إطلاق نار من الجانب السوري من قبل القوات السورية في منطقة البقيعة الحدودية في وادي خالد العكارية.







وبحسب المصادر، أصيب شخصان لبنانيان من أبناء المنطقة.

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