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لبنان

تهديد من نتنياهو لحزب الله.. هذا ما قاله في اخر تصريح له!

Lebanon 24
07-01-2024 | 07:12
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شدد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "جيشه لن يتوقف عن العمليات العسكرية في غزة، حتى ينتصر وحتى يحقق أهدافه".

وقال نتنياهو الأحد: "أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء. لدي رسالة واضحة لأعدائنا: ما حدث في 7 تشرين الأول لن يحدث مرة أخرى".
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وفي سياق متصل، وجه نتنياهو تهديدات لحزب الله، وقال: "لقد تعلمت حماس في الأشهر الأخيرة. اقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث".

وتأتي تصريحات نتيناهو، بينما استشهد الأحد 8 فلسطينيين بينهم 7 في قصف من طائرة مسيّرة على جنين خلال عملية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية. (سكاي نيوز)

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