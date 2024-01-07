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لبنان

أخلي سبيله حديثا من رومية.. مطلق النار في خلدة في قبضة الجيش

Lebanon 24
07-01-2024 | 07:25
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة - حي العرب المواطن (ا.م.) الموقوف سابقًا عدة مرات آخرها في أحداث خلدة والمخلى سبيله حديثًا من سجن رومية، وذلك لإطلاقه النار في المنطقة بواسطة سلاح حربي بتاريخ 31 /12 /2023 وإصابته عددًا من المنازل والمحلات التجارية، إضافة إلى إطلاق النار مع آخرين على مكتب أحد المخاتير في مدينة الشويفات. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".
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