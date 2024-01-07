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لبنان

"حزب الله" ينفّذ عملية جديدة جنوباً.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
07-01-2024 | 07:48
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "استهدف عند الساعة (1:45) من بعد ظهر يوم الأحد 7-1-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابةً مباشرة".
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