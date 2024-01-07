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لبنان

ظهر للعيان أمس لأول مرة.. إسرائيل تطلق أكبر منطاد في العالم لرصد صواريخ "حزب الله"

Lebanon 24
07-01-2024 | 08:54
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أطلق الجيش الإسرائيلي ما وصفه بأنه أكبر منطاد مراقبة من نوعه في العالم، وهو بالون عملاق للرصد والتجسس والتصدي للتسلل، سماه Sky Dew أو "ندى السماء".



وخصص المنطاد للتمركز على الحدود الشمالية والكشف عن مختلف التهديدات الاتية من الجنوب اللبناني، وأهمها ما يطلقه حزب الله من مسيّرات وصواريخ على أنواعها، للتحذير الاستباقي منها، وفقا لما ورد عنه بوسائل إعلام إسرائيلية عدة.
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ولا تزال منظومة المراقبة المركَّبة في المنطاد الذي يمكن رؤيته من مسافة بعيدة في لبنان، قيد التجهيز وليست مهيأة للتشغيل بعد، بحسب ما قالت القوات الجوية الاسرائيلية في بيان ذكرت فيه أن في المنطاد المعروف باسم "تل شميم" عبريا، عشرات الكاميرات الخاصة، كما وأجهزة كمبيوترية صغيرة، وأخرى رادارية ضخمة. ويبلغ طوله 117 متراً، ويزن عدة آلاف كيلوغرامات.


المنطاد الذي ظهر للعيان أمس السبت لأول مرة، أبيض اللون، طوله 117 مترا "ووزنه آلاف الكيلومترات" وشاركت تل أبيب وواشنطن بتطويره كمنظومة للمراقبة، وجاءت فرق أميركية خاصة إلى إسرائيل لنفخه وتجميع أجزائه داخله على مدى سنوات.


وحين يصبح صالحا بالكامل للتحليق، سيكون بإمكانه القيام بدوريات فوق منطقة المثلث الحدودي مع لبنان وسوريا والأردن ومن مسافة تمتد مئات الكيلومترات في عمق أراضي هذه الدول.
المصدر: العربية نت

لبنان

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