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لبنان

الإصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح.. "الحزب" استهدف هذه المواقع الاسرائيلية اليوم

Lebanon 24
07-01-2024 | 09:01
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أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم أنه "استهدف عند الساعة (3:05) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 موقع الرادار ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة".‏
 
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كذلك، قال في بيان: "استهدفنا عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الاحد، تموضعات لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".
 
 
وفي بيان آخر، أعلن أنه "استهدف ‌‏‌‌‌ عند الساعة (4:00)  من عصر اليوم الأحد تجمعات ‏لجنود العدو في محيط ‏موقع ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".



وأشار أيضاً الى استهداف ثكنة زرعيت ‏بصواريخ بركان، عند الرابعة من عصر اليوم، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة. ‏ 
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