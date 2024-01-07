الإصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح.. "الحزب" استهدف هذه المواقع الاسرائيلية اليوم

أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم أنه "استهدف عند الساعة (3:05) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة".
كذلك، قال في بيان: "استهدفنا عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الاحد، تموضعات لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".
وفي بيان آخر، أعلن أنه "استهدف عند الساعة (4:00) من عصر اليوم الأحد تجمعات لجنود العدو في محيط موقع ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وأشار أيضاً الى استهداف ثكنة زرعيت بصواريخ بركان، عند الرابعة من عصر اليوم، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة.