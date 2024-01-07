قبلان: ما تقوم به المقاومة في الجنوب أكبر حاجة سياديّة على الإطلاق

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "ما يجري بغزّة فضيحة أخلاقيَّة للعالم وكارثة مدوّية بعالم جنون الإنسان، وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبيّة ضرورة وطنية ودينية وأخلاقية وأكبر حاجة سياديّة على الإطلاق".

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وفي كلمة خلال احتفال تأبيني في بلدة الزعارير البقاعية، قال قبلان إن "ما بدأ بفلسطين منذ عام 1948 انتهى باحتلال لبنان عام 1982، لذلك الفصل بين لبنان وفلسطين مستحيل فضلاً عن الخطاب الأخلاقي والقومي ومقولة الأمن الإستراتيجي للبلد. ولمن يتحدّث عن السلام أقول: لا سلام ولا أمان بظل وجود الكيان الصهيوني الذي يمتهن الحرب والغزو والإبادة للأرض والعرض والنسل ولا يمكن القبول بوجوده".



وتوجّه قبلان للبعض الذي يطالب بتطبيق القرار 1701 خاصة الموفدين الأوروبيين، بالقول: "أنت تضع الضحية مكان الجلاد، ومن يطمر رأسه بالرمال ينهشه الوحش الصهيوني الإرهابي، وقوة مجلس الأمن لا وجود لها إلا إذا تعلقت بمصالح الصهاينة، ومن المهم التذكير بأنّ من حرّر لبنان المقاومة وليس مجلس الأمن المتواطئ مع الصهاينة لحدّ نقع بياناته بالماء القذر، والحل فقط بوقف الحرب الصهيونية بغزّة".

وتابع: "هذا هو الحل فقط، لأن ما يجري هناك يتعلّق بصميم مصالح لبنان السيادية والأمنية والوجودية، وعمق المشكلة يكمن بالصهيونية ونزعتها الدموية ووجود كيانها الإرهابي، والمفترض بالأوروبي وغيره أن يفهم أن الكيان الصهيوني ينتهك القرارات الدولية منذ أن تواطأ مجلس الأمن على إعطائه حقّ هذا الوجود الإرهابي، ولا قيمة للضعيف بهذا العالم، فقط القوي يحمي نفسه، وما تقوم به المقاومة حرب سيادية وجبهة وطنية تصبّ بصميم مصالح لبنان الكيانية والإستراتيجية، وحذار من النزعة الطائفية لأن ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية مصلحة وجودية ووطنية للبنان بكل طوائفه، والمفروض بالقوى السياسية أن تلاقي المقاومة بالجبهة السياسية لتأكيد مصالح لبنان السيادية العليا".