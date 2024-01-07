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لبنان

التوتّر مستمرّ في جنوب لبنان... هكذا يبدو الوضع هناك في هذه الأثناء

Lebanon 24
07-01-2024 | 09:31
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يستمّر التوتر عند الحدود الجنوبية للبنان، إذ استهدف العدو الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم الاحد، وسط بلدة الخيام بالقنابل الفوسفورية.


كما أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط 3 قذائف على اطراف حولا، خلة بلوط وحرش مركبا.
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وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد شنّ غارات وهمية على البلدات الجنوبية، وسط تلحيق معادِ في أجواء القرى الجنوبية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية على مستوى منخفض.



وأشارت مندوبة "لبنان 24" الى وقوع أضرار مادية في بعض المنازل والمحال التجارية في بلدة تبنين والجوار، جراء الغارة الوهمية التي نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية فوق مناطق قضاء بنت جبيل.


كما أفيد بان الجيش الاسرائيلي يلقي بالونات حرارية في أكثر من منطقة.

 بدوره، أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلة تنفيذ عمليات جديدة. وقال في البيان الاول إنه "استهدف عند الساعة (1:45) من بعد ظهر يوم الأحد 7-1-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابةً مباشرة".

وفي البيان الثاني، أفاد باستهدافه، عند الساعة (3:05) من عصر يوم الأحد، موقع الرادار ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. وأكد تحقيق إصابة مباشرة.‏
 
كذلك، قال "حزب الله" في بيان آخر: "استهدفنا عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الاحد، تموضعات لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".
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