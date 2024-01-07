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لبنان

القصف الاسرائيلي يطال جزءاً خارجياً من مسجدٍ في الجنوب!

Lebanon 24
07-01-2024 | 09:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف جزء من الحائط الخارجي لمسجد الامام زين العابدين خلال العدوان الاسرائيلي على بلدة الخيام.
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