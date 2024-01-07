وفد من "التيار الوطني" قدم التعازي الى قائد الجيش

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قدم وفد من "التيار الوطني الحر" التعازي الى قائد الجيش العماد جوزاف عون بوفاة والدته، باسم رئيسه النائب جبران باسيل، ضمّ: نائب رئيس "التيار" للشؤون السياسية مارتين نجم، النواب: جورج عطالله، نقولا الصحناوي، ندى البستاني وسامر التوم.