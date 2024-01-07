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لبنان

اختراق نظام معلومات المطار : جهات خارجية أم "صناعة محلية"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2024 | 11:27
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بعد اختراق  نظام عرض معلومات الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي ونشر رسائل تُهاجم "حزب الله"، توقفت مصادر عند توقيع الرسائل باسم "جنود الرب"، منبهةً الى  أنّ جهات خارجية قد تكون وراء هذا الهجوم مع استخدام اسم جهة محلية قد لا تملك التقنيات والإمكانيات الكافية للقيام بهذا الخرق، وزج أسماء وجهات لبنانية من أجل توتير العلاقات الداخلية وجرّ البعض إلى ردات فعل بناءً على معلومات لا أساس لها من الصحة.
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في المقابل لم تستبعد مصادر معنية وجود عملية تخريب داخلية مشيرة الى ان التحقيقات التي بدأت تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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