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لبنان

بعد قرصنة المطار... حمية: الحركة طبيعية وذاهبون في التحقيقات الى النهاية

Lebanon 24
07-01-2024 | 11:37
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أكد وزير الاشغال علي حمية أن "الحركة طبيعية في مطار بيروت الدولي ونعمل لاعادة الوضع لما كان عليه"، وذلك في تصريح لـ"لبنان 24".

وأضاف حمية أن اجتماعات طارئة ومفتوحة تعقد مع كل المعنيين ادارياً وامنياً وتقنياً لاعادة الأمور الى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق.
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وقال: "ذاهبون في التحقيقات الى النهاية والموضوع لا يمكن السكوت عليه".
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