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لبنان

ميقاتي ورؤساء وشخصيات عزّوا قائد الجيش بوفاة والدته

Lebanon 24
07-01-2024 | 12:14
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واصل العماد جوزاف عون قائد الجيش تقبّل التعازي بوفاة والدته السيدة هدى إبراهيم مخلوطه في صالون كنيسة سانت تيريز- الفياضية، وقد حضر لتقديم التعازي: دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيسا الجمهورية السابقان الشيخ أمين الجميل والعماد ميشال عون وعقيلته، ورئيسا مجلس الوزراء السابقان فؤاد السنيورة والدكتور حسان دياب، ، والمطران بولس الصيّاح ممثلًا غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، والمطران كوستا كيّال ممثلًا بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، والقاضي الشيخ غاندي مكارم ممثلًا شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبي المنى، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدّور، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، والوزير علي حمية ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وقدما التعازي باسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ونائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي على رأس وفد ممثلةً رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والسفراء والفاعليات الروحية والقضائية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والحزبية والفنية ووفود شعبية.
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يستمر تقبّل التعازي بتاريخ 8 /1 /2024 ابتداءً من الساعة 10،00 ولغاية الساعة 18،00 في صالون كنيسة سانت تيريز- الفياضية.
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