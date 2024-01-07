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لبنان

نصار اتصل بالحسن وتابع معه الوضع بالمطار بعد عملية القرصنة

Lebanon 24
07-01-2024 | 14:42
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تابع وزير السياحة وليد نصار المتواجد خارج الاراضي اللبنانية، ما حصل من عملية قرصنة وخرق لنظام عرض معلومات الطيران بمطار بيروت فاتصل من دبي برئيس مطار بيروت المهندس فادي الحسن مطلعا منه على اخر المستجدات.
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وقد اكد الحسن لنصار ان العمل جار لعودة الامور لطبيعتها باسرع وقت ممكن.
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