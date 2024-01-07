بيان هام من هيئة إدارة السير.. هذا ما أعلنته اليوم

اعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مصلحة تسجيل السيارات والاليات عن استقبال المواطنين خلال الأسبوع القادم 9-10-11 / 1 / 2024 لإنجاز الخدمات التي أعلنت عنها سابقاً، على الشّكل التالي:

*أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع في 9 و10 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، على ان يصار الى *فتح منصة المواعيد يوم الأثنين 8/1/2024 السّاعة الرابعة بعد الظهر لهذه الغاية.

كما وتذكر المصلحة على ضرورة التّقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بال QR code وذلك حفاظاً على حسن سير العمل.

- يوم الخميس الواقع في 11 /1/ 2024 للمواطنين الذين تعذّر عليهم حجز موعد شرط أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً ولا يقبل حضور وكلاء عنهم.

ب- اما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الآلية التّالية:

أيّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3 .

- أيّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6.

- أيام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9