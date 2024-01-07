عون يعزي عون.. هل من بادرة حسن نية؟

كانت لافتة اليوم الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون الى قائد الجيش العماد جوزاف عون للتعزية بوفاة والدته، اضافة الى وفد من التيار الوطني الحرّ الذي قدّم التعازي لقائد الجيش، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول ما اذا كان هذا الأمر بداية تحول في العلاقة ما بين الرجل والتيار بعد الاتهامات التي اطلقها عون ضد قائد الجيش والكلام العالي النبرة الذي قاله رئيس التيار جبران باسيل بحق " القائد" متهما اياه بسوء الامانة.

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