جديد الهجوم السيبراني على مطار بيروت.. هذا ما كشفه مصدر أمني

كشف مصدر أمني لقناة" العربية" انه تم إدخال فيروس على انظمة البرمجة في مطار بيروت ما يستدعي إعادة برمجة كل الأنظمة.

في السياق، أشار مصدر أمني الى تعاون ألماني فرنسي مع الجيش والأمن اللبناني لتفكيك الهجوم السيبراني على مطار بيروت.

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