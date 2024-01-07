حنكش: لبنان بحاجة الى مطار ثاني

كتب النائب الياس حنكش عبر منصة "اكس": "بغض النظر من فعلها وإن كان سيصل التحقيق إلى الفاعل الحقيقي أم لا… ما حصل اليوم في ‎#مطار_بيروت، يؤكد المؤكد مرة أخرى: #لبنان بحاجة لمطار ثانٍ (مطار حامات).

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