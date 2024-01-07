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لبنان

حنكش: لبنان بحاجة الى مطار ثاني

Lebanon 24
07-01-2024 | 16:05
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كتب النائب الياس حنكش عبر منصة "اكس": "بغض النظر من فعلها وإن كان سيصل التحقيق إلى الفاعل الحقيقي أم لا… ما حصل اليوم  في ‎#مطار_بيروت، يؤكد المؤكد مرة أخرى: #لبنان بحاجة لمطار ثانٍ (مطار حامات).
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الياس حنكش

مطار حامات

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