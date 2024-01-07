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لبنان

بو حبيب: اميركا لا تمون على اسرائيل بالحل السياسي

Lebanon 24
07-01-2024 | 16:43
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أشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى انه "لم يتبلغ أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين له زيارة الى لبنان في هذه الفترة".

وشدد في حديث لـ"NBN" على، أن "الأوروبيين والأميركيين لا يريدون الحرب في لبنان، ولا بديل عن الحل السياسي وحل الدولة في فلسطين".
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واعتبر بو حبيب، ان "الولايات المتحدة لا تمون على الكيان الاسرائيلي بالحل السياسي وهي لا تقبل بان تنهزم اسرائيل لذلك تمدها بالسلاح وهي تريد السلام وتواجه صعوبة قوية من جهة اسرائيل ومن جهة فلسطين".

وأكد، ان "قطر لاعب أساسي في قضية الاسرى والرهائن لأن من يتواصل مع الفلسطينيين هي قطر".

وشدد بو حبيب على، أن "حزب الله لا يريد توسيع الحرب وإيران تقول هذا الأمر دائما لكن هنان مساندة لأهل غزة وبات مفهوما هذا الأمر لدى الغرب، إلا ان امكانية حصول الحرب الشاملة أمر وارد والمصلحة الوطنية تقتضي الالتزام بالشرعية الدولية كما قال الرئيسان بري وميقاتي".


وأضاف: "الخوف من الحرب موجود دائماً لكن من خلال جولاتنا على الدول سنضغط على تحقيق السلام في لبنان، والغرب لن يخرُج من “إسرائيل” ولن يسمح لها بالانهزام أو الزوال".
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