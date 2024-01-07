هجومٌ "سيبرانيّ" في المطار لاثارة الفتنة.. حميّة: ذاهبون في التحقيقات الى النهاية

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التّصعيد الميدانيّ الذي شهدته قرى جنوب لبنان، طوال يوم أمس خطفت الأنظار منه، حالة البلبلة التي شهدها مطار رفيق الحريري الدولي، عصراً، بعد القرصنة الإلكترونية التي طالت شاشات المغادرة والوصول، فأربكت الإدارة والركّاب ومعهم جدول الرحلات.فبعدما ظهرت على شاشات المطار، رسائل تطالب بتحريره من قبضة "دويلة حزب الله" والحؤول دون توريط البلاد في حرب، تعطّل نظام تفتيش حقائب المسافرين، ما أحدث هرجاً ومرجاً في صفوف المغادرين من لبنان والواصلين إليه، لتعلن إدارة المطار أنّ فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي لجأت إلى خطة بديلة لإبقاء الحركة طبيعية فيه.وشرعت مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء القرصنة .وكان النائب العام التمييزي غسان عويدات كلف مخابرات الجيش وفرع المعلومات ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التحقيق في هذه القرصنة ، وفي وقت لم تتضح فيه المعطيات الكافية والتفاصيل التقنية بعد للوقوف على ما حصل تكثفت جهود الأجهزة الأمنية بالتنسيق فيما بينها لكشف ملابسات هذه القرصنة التي افتعلت بقصد اثارة الفتنة بحسب مصادر مواكبة للتحقيق .فما سمي ب"الهجوم السيبراني" في المطار كان عبارة عن تعرض الشاشات الإلكترونية التي تعرض مواعيد المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الى قرصنة إلكترونية ظهرت معها على الشاشات رسائل إلى "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله، باسم "الرب والشعب"، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار. وتزامن هذا الامر مع تعطل نظام تفتيش الحقائب bhs، وعملت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار إلى العمل على تطبيق الخطة البديلة وابقاء الحركة طبيعية في المطار مع كل الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار. وبعد وصول رسائل على هواتف بعض المواطنين مفادها أنّ شركة طيران الشرق الأوسط تطلب من المسافرين التقيّد بإرشادات الأجهزة الأمنيّة، أوضحت مصادر الشركة انها لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص بعد تعطيل شاشات العرض في المطار، علمًا أنّ الشركة تُخطر ركابها عبر الإيميل أو sms بحال حدوث أي طارئ ولكنها لم تُرسل رسالة بهذا الخصوص الآن.وأكدت مصادر الشركة أن الرحلات مستمرة بالعمل بالرغم من عطل تقني طرأ على نظام الحقائب وتتم معالجته.وأكد وزير الاشغال علي حمية أن "الحركة طبيعية في مطار بيروت الدولي ونعمل لاعادة الوضع لما كان عليه"، وذلك في تصريح لـ"لبنان 24".وأضاف حمية أن اجتماعات طارئة ومفتوحة تعقد مع كل المعنيين ادارياً وامنياً وتقنياً لاعادة الأمور الى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق.وقال: "ذاهبون في التحقيقات الى النهاية والموضوع لا يمكن السكوت عليه".واعلن رئيس المطار فادي الحسن مساء إعادة تشغيل الشاشات بعد القرصنة وقال "نعمل على إعادة تشغيل خطّ الحقائب ونجتمع الآن مع وزير الأشغال وأمنيّين لمعرفة أسباب ما حصل".وأصدرت جماعة "جنود الرب" بيانا نفت فيه ما أتهمها به البعض من علاقتها بقرصنة شاشات المطار ووصفته بانه"عمل شيطاني".وتوقفت مصادر ل" لبنان 24" عند توقيع الرسائل باسم "جنود الرب"، منبهةً الى أنّ جهات خارجية قد تكون وراء هذا الهجوم مع استخدام اسم جهة محلية قد لا تملك التقنيات والإمكانيات الكافية للقيام بهذا الخرق، وزج أسماء وجهات لبنانية من أجل توتير العلاقات الداخلية وجرّ البعض إلى ردات فعل بناءً على معلومات لا أساس لها من الصحة.في المقابل لم تستبعد مصادر معنية وجود عملية تخريب داخلية مشيرة الى ان التحقيقات التي بدأت تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات.وكتبت" النهار": محاولة العبث والتلاعب والتشويش على انتظام حركة المطار التي شغلت الكثيرين مساء امس أظهرت هشاشة الواقع الأمني والخدماتي الذي يرزح تحته اللبنانيون حتى في المرفق الأم الأساسي الذي يشكل واجهة لبنان الوحيدة على العالم . اذ لم تنجح هذه المحاولة الا بإختراق الواقع الخدماتي في المطار من جهة واشعال "حرب" تافهة على مواقع التواصل الاجتماعي شنها جيش إلكتروني تابع او موال لإحدى الجهات "الممانعة" ضد جهات سياسية أخرى من خصومه بلا أي مبرر من جهة ثانية .وألمح مصدر أمني لبناني إلى اشتباه بوجود «أيادٍ إسرائيلية» وراء هذا العمل، خصوصاً أن المجموعة المذكورة نفت بشدة وقوفها وراء الاختراق، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أمامنا الكثير من العمل قبل التمكن من رسم صورة واضحة».