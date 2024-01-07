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لبنان
لبناني في المرتبة الأولى في مسابقة للذكاء العالمي: الطاقة الذرية يمكن استخدامها للسلام
Lebanon 24
07-01-2024
|
23:19
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كتب عامر زين الدين في" الانباء الكويتية": يكاد كريم أحمد الحلبي يتحول في خلال فترة قياسية من طالب طموح الى صاحب شهرة علمية، تأخذه نحو عالم الفيزياء النووية حيث أفقه الأوسع، وفي ظل الحديث الوافر عن النووي ربطا بالأحداث الدائرة في فلسطين وأوكرانيا وغيرهما. فابن الـ 14 ربيعا من بلدة عبيه الجبلية في لبنان الذي يدرس الفيزياء Nuclear physics/ Quantum physics، (Quantum Machinics). ويجيد التحدث بـ 7 لغات الى جانب اللغة الأم العربية (الانجليزية والالمانية والروسية والايطالية والإسبانية والبرتغالية) لا يعرف حدودا علميا لفكره، وان كان طموحه راهنا ان يصبح عالما نوويا كما قال لـ«الأنباء». فاز كريم الحلبي بمسابقة «نسبة الذكاء العالمي» التي نظمتها الـ «IQ الدولية» بالمرتبة الاولى، متفوقا بذلك على المشاركين من 113 دولة، وقد تضمنت الاجابة عن 50 سؤالا علميا بفترة قياسية بلغت دقيقتين و16 ثانية، وحاز علامة 285/300 وتبعه الثاني الروسي ايفان تشرنوب 260/300، وهذا اللقب سيبقى معه حتى نهاية العام 2024. وكشف الحلبي لـ«الأنباء» عن أنه عمل على تأليف كتاب حول علوم الفيزياء في غضون 5 ساعات فقط وهو يتألف من 57 صفحة لكنه لم ينشر بعد، وفيه تسهيل للمواد المعقدة بكلمات لا يغلب عليها طابع التعقيد. كما انه يستعجل توضيح مفهوم «الذرة للسلام»، فالطاقة الذرية ليست مجرد مادة للحروب والدمار فقط، وانما يمكننا استخدامها للسلام العالمي بين الشعوب. واستطرد: «لقد كرمني السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف بزيارته الى منزلي بوسام مع د.غازي الشعار ممثلا لجنة الصداقة الروسية - اللبنانية، ولبيت دعوته زيارة روسيا التي كانت زيارة سياحية وعلمية وثقافية عامة، وقد أخذ كتابي لإيصاله الى وكالة الطاقة النووية الروسية». وأضاف: «زرت شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي ابي المنى والنائب تيمور جنبلاط لاطلاعهما على نتائج المسابقة». وختم كريم الحلبي: «اختصاصي العلمي يحتاج الى سنوات عدة، وأحاول المشاركة في مثل تلك المسابقات التي تتناول الموضوعات التي أرغب في البحث بها، وأحاول من خلالها رفع اسم وطني لبنان الذي يحتاج الى السلام لا الحروب».
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